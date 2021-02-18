Слово редактора

В январе прошлого года журналисты жаловались друг другу: надо опять лететь на опостылевшие показы. А сейчас согласны на все, лишь бы мир вернулся на круги своя. Но больше всего я скучаю не по подиумным шоу (хотя по ним тоже, очень!), а по выставке мужской моды Pitti Uomo. Показы молодых талантливых дизайнеров, настоящее ремесло и ручной труд. А самое главное — очень много стильно одетых мужчин, которые отлично разбираются в модных тенденциях, но не спешат бездумно копировать их. При этом выглядят самобытно и необычно.

Прямо как теннисист Карен Хачанов. Все в его гардеробе в меру, без модных истерик, но подчеркивает индивидуальность. Есть и более экстремальный пример самовыражения — тату-мастер Максим Плесчиа-Буши. Но и он не из тех, кто делает что-то бездумно.

Думать прежде, чем потреблять — ключевое правило нового мира. И такой подход потребителя к моде представляется самым здоровым. А нам, тоскующим по шоу редакторам, уж простите любовь к фешен-экспериментам. О них в номере тоже много.

Главный редактор издания Натела Поцхверия