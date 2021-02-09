Суд оставил под арестом координатора новосибирского штаба Алексея Навального

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию по аресту координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергея Бойко. Постановление Центрального райсуда оставлено без изменения, сообщает пресс-служба облсуда. Господин Бойко был признана виновным в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

По информации сторонника оппозиционера Андрея Гладченко, заседание прошло без фигуранта дела и адвоката. По его словам, команда защиты была «дезинформирована» и «томилась у совершенно другого кабинета». Суд ввиду неявки сторон вынес решение.

Руководителя местного штаба оппозиционера задержали накануне несогласованных акций в поддержку Алексея Навального. 23 января Сергея Бойко арестовали на 28 суток.

Несогласованные мероприятия состоялись в городах Сибири два раза за январь. Во время акций 31 января было задержано более 600 человек.

Екатерина Лукашевич