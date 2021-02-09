В Ярославской области шесть библиотек отремонтируют за 12,5 млн рублей

В 2021 году в Ярославской области будут отремонтированы шесть муниципальных библиотек, сообщили в региональном департаменте культуры. На капитальный ремонт учреждений Даниловского, Гаврилов-Ямского, Угличского районов, а также Ярославля и Переславля-Залесского выделено 12,5 млн руб. В сообщении отмечается, что библиотеки, в который пройдет ремонт, были выбраны в ходе конкурсного отбора в рамках региональной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Ярославской области».

По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, в библиотечную сеть Ярославской области входят 369 учреждений и их филиалов.

«Важно, чтобы вместе с классической формой работы с книгами в деятельность таких учреждений были включены и проекты для молодежной аудитории. Ключевая задача – сделать так, чтобы посетителям библиотек было интересно, удобно и комфортно, расширить возможности людей для отдыха, общения и творчества»,— отметил господин Авдеев.

В этом году, в частности, будут отремонтированы Даниловская детская библиотека и центральная районная библиотека-музей в Гаврилов-Яме. В Угличском районе планируется капитальный ремонт библиотеки имени Н.Н. Старостина. Также пройдет ремонт в Переславской городской библиотеке имени Александра Невского. В Ярославле будут отремонтированы детская библиотека имени Ярослава Мудрого, и библиотека имени Лермонтова.

Дарья Сабаева