В Сочи задержали поджигателя Rolls-Royce стоимостью 9 млн рублей

В Сочи сотрудники полиции установили предполагаемого поджигателя Rolls-Royce стоимостью 9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Им оказался 49-летний приезжий из Новосибирской области.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля 2021 года у ЖК «Актер Гэлакси». К моменту прибытия спасателей МЧС автомобиль успел частично выгореть. Когда возгорание ликвидировали, сотрудники МВД осмотрели место происшествия, изучили записи с камер и опросили очевидцев. В результате подозреваемого задержали по месту проживания. Выяснилось, что мужчина также причастен к поджогу КамАЗа в Адлерском районе Сочи.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Наталья Решетняк