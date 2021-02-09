Услуги санавиации для РКБ имени Куватова обойдутся примерно в 50 млн рублей

АО «Транспортный навигационный центр» предоставит Республиканской клинической больнице имени Куватова услуги санитарной авиации в текущем году на 270 летных часов. Соответствующая закупка у единственного поставщика была проведена вчера. Начальная цена договора — 49,95 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

По условиям контракта, компания должна предоставлять вертолет «Ансат» не ранее 2014 года выпуска и дальностью полета не менее 400 км с экипажем, оборудованный медицинским модулем, в течение 30 минут после получения заявки в теплое время года и в течение часа — в холодное.

При этом подрядчику запрещено перевозить посторонних лиц и грузы, в противном случае полет не оплачивается.

Место базирования вертолета — площадка Республиканского клинического перинатального центра и вертолетная площадка БГМУ. При экстренной эвакуации вертолет базируется на вертолетных площадках городских и районных больниц Башкирии, отмечено в материалах закупки.

Экипаж должен быть готов работать ежедневно и круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

АО «Транспортный навигационный центр», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2012 года, компания выполняет авиационные работы. Принадлежит АО «Региональный фонд». Уставный капитал составляет 89,67 млн руб. Выручка в 2019 году равнялась 53,86 млн руб., убыток — 10,5 млн руб. В 2020 году компания заключила 11 госконтрактов на общую сумму 56,44 млн руб., в том числе с Республиканской станцией медицинской помощи и Центром медицины катастроф.

Майя Иванова