Нижегородские ДУКи оштрафованы на 2 млн рублей за нарушения уборки снега

Более 700 нарушения уборки снега с крыш домов и дворовых территорий выявили сотрудники Госжилинспекции в Нижегородской области с начала зимы. В связи с этим в отношении домоуправляющих компаний возбудили более 90 административных дел. Сумма наложенных штрафов составила около 2 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего специалисты проверили качество уборки крыш 5,2 тыс. многоквартирных домов и 3,1 тыс. придомовых территорий.

Отмечается, что домоуправляющие компании должны убирать наледь с крыш по мере образования, а снег – в течение шести часов после обильного снегопада. Если ДУКи допускают нарушения, нижегородцы могут подать жалобу в Госжилинспекцию. Всего за зиму местные жители направили 634 обращения. Сумма штрафа за нарушение содержания кровель и придомовых территорий составляет до 300 тыс. руб. для ДУКов и до 50 тыс. – для ТСЖ и ЖСК.

Анастасия Еремина