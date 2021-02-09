В январе ВТБ выдал на Кубани более 300 автокредитов на сумму свыше 345 млн рублей

За месяц жители края взяли в банке 300 кредитов на покупку автомобилей на сумму более 345 млн руб., что на 23% выше результатов января прошлого года по количеству выданных займов и на 60% по объему, - сообщается в пресс-релизе финансовой организации.

Средний чек на Кубани в январе составил 1,1 млн руб. (970 тыс. в среднем по России), что почти на треть выше, чем годом ранее. Самыми популярными марками у клиентов банка стали LADA, Hyundai и KIA.

«Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января в регионе достигла 27%», - говорится в сообщении. В среднем по России этот показатель выше, чем на Кубани и достигает 40%.

«Покупателей привлекает десятипроцентный дисконт от стоимости нового автомобиля, расширенные лимиты по цене машины, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. С учетом потенциального роста цен на автомобили в текущем году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением», – рассказал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года в Краснодарском крае было выдано 3432 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. По сравнению с ноябрем 2019 года рост кредитования в данной сфере составил 14,5%.

Андрей Ульченко