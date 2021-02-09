Пользователями сервиса Magnit Pay стали около ста тысяч человек

Российская сеть «Магнит» подвела первые итоги работы платежного сервиса Magnit Pay, который был запущен совместно с группой ВТБ в декабре 2020 года, сообщила пресс-служба компании. Активными пользователями сервиса стали более 100 тыс. покупателей, половина из которых добавили карту Magnit Pay в сервисы для бесконтактной офлайн оплаты (Apple Pay, Google Pay).

Картой Magnit Pay можно оплачивать покупки как в сети «Магнит», так и в других магазинах. По данным сети, чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки и покупки в алкомаркетах. При этом владельцы виртуальных карт более активно покупали и в магазинах «Магнит»: приходили за покупками на 19% чаще, чем остальные участники программы лояльности, а их средний чек был на 4% выше.

Анна Перова, Краснодар