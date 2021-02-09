Имущественный комплекс нефтебазы «Красный яр» выставлен на торги за 680 млн рублей

На торги выставлен имущественный комплекс по хранению, складированию и реализации нефти и нефтепродуктов банкротящейся нефтебазы «Красный яр». Начальная стоимость торгов – около 680 млн руб. Планируется, что торги состоятся в марте. В составе лота – имущество на 564,9 млн руб., находящееся в залоге у компании «РНГО» (лаборатории, трубопроводы, участки и т.д.) и незалогове имущество – земельные участки, склады, оборудование.

Нефтебаза «Красный яр» банкротится с 2016 года. На момент введения конкурсного производства требования кредиторов превышали 3,4 млрд руб. Нефтебаза была создана в 2008 году и являлась ранее одной из крупнейших в Сибири. Имущество компании дважды выставлялось на торги в 2019 году.

Оксана Павлова