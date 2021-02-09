На Кубани открывают два магазина московской сети «Вкусвилл»

На рынок ритейла Краснодарского края зашел новый игрок — московская сеть «Вкусвилл». 11 февраля в Сочи на улице Воровского, 6 открывается первый продуктовый супермаркет площадью 185 кв. м. , в середине марта запланировано открытие второго супермаркета в Краснодаре на улице Восточно-Кругликовская, 34 площадью 150 кв. м. Кроме того, как рассказала “Ъ-Кубань” PR-директор компании Анна Платова, специалисты розничной сети уже рассматривают возможность открытия дополнительного магазина в Сочи.

Объем инвестиций не раскрывается. Также, по словам Анны Платовой, у «Вкусвилл» на данном этапе нет конкретных планов по дальнейшему развитию сети в регионе. «Стратегия такова: мы открываем один-два магазина в новом регионе и смотрим на спрос и отклик покупателей. Исходя из этого, принимаем дальнейшее решение», — отметила госпожа Платова.

Ключевой особенностью выхода на рынок Сочи в компании называют запуск сервиса бесплатной доставки одновременно с открытием магазина. «Впервые мы отработали этот кейс в Самаре и он себя оправдал. В Сочи будем работать по той же схеме. Доставка бесплатная, без минимальной суммы заказа», — отметила представитель компании.

Что касается конкуренции с местными ритейлерами, в первую очередь с «Магнитом», по словам госпожи Платовой, «Вкусвилл» в принципе ни с кем не конкурирует: «„Магнит“ есть и в Москве. Кстати, сейчас по количеству магазинов в формате „у дома“ „Вкусвилл“ лидирует в столице. В Краснодарском крае для всех есть место».

В магазинах «Вкусвилл», расположенных в Краснодарском крае, будет представлен ассортимент из 2,5 тыс. позиций.

Сеть магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл» была основана в Москве в 2012 году. На 15 декабря 2020 года открыто 1 242 магазина по всей России. Работает одноименное мобильное приложение и интернет-магазин. Согласно ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фонду Baring Vostok, 1, 79% напрямую владеет основатель сети Андрей Кривенко. Оставшимися долями он владеет через ООО «Проект „Избенка“» и АО «Эволюционная цель». По оценкам Infoline, оборот «Вкусвилла» в 2019 году превысил 80 млрд руб.

Наталья Решетняк