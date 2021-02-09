«Калашников» намерен продать 30% площадей ИМЗ

Концерн «Калашников» намерен продать 30% площадей Ижевского механического завода (ИМЗ). Торги будут проходить на открытой площадке, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора концерна Дмитрия Тарасова.

«Мы все время себе задаем вопрос: а этот бизнес у нас зарабатывает или нет, имеем ли мы право его содержать? С 2014 года мы практически на 30% сократили объем занимаемых площадей Ижмаша. И такая задача будет стоять и дальше, например, на Ижевском механическом заводе. Я думаю, что после похожей реструктуризации и создания еще одного производственного кластера мы оптимизируем площади Ижмеха также на 30%»,— отметил господин Тарасов.

Он добавил, что программа оптимизации со временем будет проведена и на других предприятиях концерна. С 2021 года будет введена выработка с 1 кв. м как показатель производственной эффективности.

«Очень легко будет, во-первых, сравнивать между собой бизнесы; во-вторых, может быть, даже какие-то принимать решения об их переброске, укрупнении или объединении»,— подчеркнул Дмитрий Тарасов.