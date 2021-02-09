Курганское управления Россельхознадзора присоединят к челябинскому

Стартовала реорганизация управления Россельхознадзора по Челябинской области. В соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 21 декабря 2020 года, к нему присоединят управление по Курганской области, сообщает пресс-служба ведомства. Центр объединенного территориального органа будет находиться в Челябинске. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям будет являться правопреемником зауральского надзорного ведомства.

Реорганизация коснулась многих территориальных управлений Россельхознадзора: вместо 51 после оптимизации останется 38 подразделений.