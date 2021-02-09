Бассейн в Орджоникидзевском районе спроектируют за 3,5 млн рублей

МКУ «Управление технического заказчика» определило подрядчика для проектирования плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50. Контракт будет заключен с ООО «НПТИ „ОРТЭКС“», которое снизило максимальную стоимость работ с 4,5 до 3,5 млн руб.

Площадь участка строительства составляет 1,2 га. Бассейн для спортивного плавания должен иметь размеры 25х16 м (шесть дорожек шириной 2,5 м, глубина от 1,5 м до 2,2 м). В здании также будет расположен тренажерный зал, зал подготовительных занятий (сухого плавания), фитобар, сауна. Документацию необходимо представить заказчику в течение восьми месяцев после заключения контракта.