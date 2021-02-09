В Ростове фармацевта будут судить за незаконную торговлю сильнодействующим лекарством

Фармацевт одной из аптек Ростова предстанет перед судом. Женщину подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В сообщении говорится, что в октябре 2020 года сотрудники полиции получили информацию о том, что в одной из городских аптек фармацевт незаконно реализует сильнодействующее вещество «Тропикамид». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева