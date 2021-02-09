Глава Саратова оценил ущерб от недобросовестных застройщиков в 300 млн рублей

В результате действий недобросовестных застройщиков Саратов потерял около 300 млн руб. Об этом в своем Instagram написал глава города Михаил Исаев в ответ на вопросы спикера госдумы Вячеслава Володина.

Господин Исаев уточнил, что 24 компенсационных земельных участка площадью 6 гектар кадастровой стоимостью 180 млн руб. были переданы инвесторам, согласившимся достроить проблемные объекты. Их «можно было бы реализовать и пополнить доходную часть бюджета или же использовать для нужд жителей», - пояснил он.

К передаче инвесторам готовятся еще 2,5 гектара земли кадастровой стоимостью 116 млн руб.

«При таких обстоятельствах говорить об отсутствии ущерба городу в корне неправильно. Это моя личная позиция», - пояснил глава Саратова.

Марина Ковалева