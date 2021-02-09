Суд оштрафовал Жилкомсервис за ненадлежащее состояние памятника

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района» за нарушение требований охраны объекта культурного наследия «Дом князя Вяземского Л.Д.», расположенного на Галерной улице.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, коммунальщикам назначен штраф по

ч.1 ст.7.13 КоАП РФ. В КГИОП посчитали, что Жилкомсервис не принял достаточных мер для сохранения здания. Компания не обращалась за согласованием проекта на выполнение работ по сохранению памятника, разрешений на работы не получала. При этом летом прошлого года комитетом был составлен акт о частичном отсутствии декора и отделки на лестнице, а работы по ремонту кровли выполнили с нарушением предмета охраны.