Погрузка в Ижевском регионе ГЖД за январь выросла почти на 11%

За январь 2021 года в Ижевском регионе Горьковской железной дороги (ГЖД) погрузили 267,6 тыс. тонн грузов. Это на 10,6% больше, чем в январе 2020 года, сообщает пресс-служба ГЖД.

Так, в регионе погрузили 121,6 тыс. тонн нефтяных грузов, что на 27,3% больше, чем в январе 2020 года, 45 тыс. тонн лесных грузов (на 2,5% меньше), 27,9 тыс. тонн химикатов и соды (на 19,2% меньше), 19,1 тыс. тонн строительных грузов (на 28,5% больше). Кроме того, было погружено 25,2 тыс. тонн черных металлов и 15,4 тыс. тонн лома черных металлов, что на 21,4% больше и на 1,1% меньше, чем в январе прошлого года.