Более 11 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 1 по 7 февраля 2021 года острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболело 11,49 тыс. человек, в том числе 7,71 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что 5,32 тыс. заболевших или 46,3% от их общего числа являются жителями Ижевска. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по региону ниже эпидемического порога 35%. Из-за большого числа инфицированных были полностью закрыты девять детских садов в Балезинском, Завьяловском, Увинском, Глазовском, Кизнерском и Красногорском районах.