Отец предполагаемого виновника смертельного ДТП в Самарской области уволен из полиции

Отец старшего инспектора ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Волжскому району Самарской области Сергея Мясникова, который подозревается в ДТП с погибшими, уволен из ГУ МВД. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Напомним, что Владимир Жердов из Новокуйбышевска приходил на личный прием депутата в декабре. Летом он потерял родную сестру в смертельном ДТП на трассе “Самара-Большая Черниговка”. Вместе с ней в аварии погиб и супруг»,– говорится в сообщении.

В аварии пострадали трое несовершеннолетних детей погибших. Младшему из них на момент происшествия было два месяца.

По информации депутата, предполагаемый виновник аварии пытался скрыть улики с помощью покровителей из правоохранительных органов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Самарской области.

Георгий Портнов