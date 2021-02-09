Акции японских компаний продолжают рекордный рост

Акции японских компаний продолжают расти третий день подряд на фоне сильной отчетности компаний, что позволило индексам Nikkei и Topix побить 30-летние максимумы. Индекс Nikkei с пятницы вырос на 2,36% и достиг отметки 29,505, что является самым высоким уровнем с августа 1990 года. Индекс Topix вырос на 2,4% до отметки 1,925, и это самый высокий показатель с июня 1991 года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Токийской фондовой биржи, совокупная рыночная стоимость компаний, котирующихся на этой бирже, взлетела до рекордных $6,75 трлн. В числе самых активно растущих — акции Kobe Steel, которые с пятницы подорожали на 21%, Nippon Steel — на 11,2%, Softbank — на 10%.

«На фоне распространения вакцин и снижения ежедневного числа заражений COVID-19 растут надежды на нормализацию ситуации в экономике,— считает директор по инвестициям в Японии в Credit Suisse Private Banking Соитиро Мацумото.— Более положительные, чем ожидалось, показатели компаний в данной ситуации тоже поднимают настроение. Многие американские компании отчитались о хороших результатах, и то же самое делают японские компании, особенно те, которые зависят от спроса из-за рубежа».

Алена Миклашевская