На Дону директора фирмы будут судить за неуплату налогов на 43 млн рублей

На Дону директора фирмы будут судить за неуплату налогов

В Ростовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора компании. Правоохранители подозревают его в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Дело будет рассмотрено в Батайском городском суде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно версии следствия, подозреваемый с июля 2018 года по декабрь 2019 года, будучи директором и лицом, занимающимся ведением бухгалтерской отчетности предприятия, не уплатил НДС в сумме более 43 млн руб. Он предоставлял в налоговую инспекцию ложные сведения финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями.

По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является руководитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МКЗ». По данным сайта kartoteka.ru, генеральным директором компании является Дмитрий Шныриков.

Наталья Шинкарева