Средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии за 4 квартал вырос на 12,5%

В октябре-декабре 2020 года средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии составил 65,81 тыс. руб. Это на 12,5% больше значения четвертого квартала 2019 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России данный показатель вырос на 3,9% — с 64,5 тыс. руб. до 67 тыс. руб.

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам в четвертом квартале 2020 года отметили в Москве (95,1 тыс. руб.), Московской области (80 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (77,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (77,4 тыс. руб.) и Приморском крае (77,1 тыс. руб.). Наибольший рост среднего размера кредита по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года, помимо Удмуртии, зафиксировали в Татарстане (на 19,2%), Ставропольском крае (на 15,5%), Омской (на 13,6%) и Тюменской (на 13%) областях. В некоторых регионах размер лимита, напротив, снизился, больше всего — в Санкт-Петербурге (на 8,3%), Москве (на 7,9%), Новосибирской (на 3,5%) и Московской (на 0,8%) областях.

«Благодаря такому инструменту, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском. При этом стоит отметить, что в последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. Таким гражданам банки, как правило, стараются делегировать более существенные суммы кредитов»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.