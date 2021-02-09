Карту для смягчения ковидных ограничений в Ростовской области опубликуют на следующей неделе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в программе на канале «Дон-24» заявил, что карта, разработанная по системе «Светофор», будет опубликована на следующей неделе. Как сообщалось ранее, карта отражает заболеваемость коронавирусом в муниципалитетах и позволяет постепенно снимать в них ограничения.

«На данный момент в „зеленую“ зону попадают только Октябрьский и Цимлянский районы. Они в полной мере соответствуют необходимым параметрам по уровню заболеваемости и динамике, уровню заболеваемости пневмонией, по объему тестирования, выполнению ограничительных мер. Первый за прошлую неделю результат такой»,— рассказал губернатор. Он пояснил, что попадание муниципалитета в «красную» зону не означает усиление ограничений. В «желтой» зоне муниципалитеты будут нуждаться в корректировке показателей за счет соблюдения мер по борьбе с коронавирусом. «На следующей неделе мы начнем публиковать „Светофор“, чтобы жители региона могли увидеть, в какой ситуации находится то или иное муниципальное образование»,— сообщил господин Голубев.

Наталья Шинкарева