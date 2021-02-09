«Калашников» построит новый быстроходный катер для Росгвардии

Рыбинская верфь, входящая в состав концерна «Калашников», построит для нужд Росгвардии скоростной транспортно-десантный катер БК-16. Церемония закладки судна состоялась 5 февраля, сообщает пресс-служба концерна.

«Катер БК-16 предназначен для выполнения задач, возложенных на Росгвардию, в том числе, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, транспортировки, высадки на необорудованное побережье до 19 человек. Катер способен действовать в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах в любое время суток»,— говорится в сообщении.

Длина судна составляет 18 м, ширина — 4,08 м, осадка — 0,9 м, экипаж — два человека. Максимальная скорость катера составит 45 узлов или более 83 км/ч, дальность плавания — 400 миль, автономность — 24 часа.