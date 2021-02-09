В Волгограде замгендиректора компании приговорен к пяти годам тюрьмы за коммерческий подкуп

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Волжского городского суда в отношении 57-летнего жителя Московской области Сергея Арещенко, который был признан виновным в коммерческом подкупе в крупном размере и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Как уточнили в облсуде, Сергей Арещенко являлся первым заместителем генерального директора коммерческой организации, осуществляющей строительный контроль за проведением ремонта оборудования гидротехнического сооружения. В начале февраля 2020 года подсудимый якобы потребовал от подрядчика передать ему 500 тыс. руб. за беспрепятственную приемку проведенных работ. 28 февраля в рамках оперативных мероприятий его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Сергей Арещенко вину не признал, оспорил приговор в апелляционном порядке и просил суд вынести оправдательный приговор. Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Мария Шахрай