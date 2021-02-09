Михаил Мишустин побывал в Региональном центре для одаренных детей «Полярис-Адыгея» Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея»

Проект был осуществлен в 2019 году в рамках реализации стратегических инициатив, предложенных Президентом России Владимиром Путиным в области образования.

Глава республики Мурат Кумпилов пояснил, что Центр создан как структурное подразделение Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ), в которой проходят обучение в очной и дистанционной форме 1600 учащихся из всех муниципалитетов республики.

В ходе знакомства с организацией работы «Полярис-Адыгея» Михаил Мишустин посетил занятия в лабораториях спортивной науки, математики, биохакинга, компьютерного моделирования, виртуальной и дополненной реальности.

Председатель Правительства России пообщался с коллективом Центра, а также ответил на вопросы ребят, касающиеся развития школьной науки, цифровой образовательной среды и т.д. Одного из учеников «Полярис-Адыгея» Михаил Мишустин пригласил на Международный конгресс математиков, который состоится в следующем году в Санкт-Петербурге. Также он пообещал поддержать проект лаборатории биохакинга, где изучаются риски возникновения различных заболеваний.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, участвовавший в мероприятии, в частности отметил, что по всей стране сегодня создаются детские центры, технопарки и IT-клубы, где можно освоить современные технологии. В перспективе – внедрение российской цифровой образовательной платформы для всех школ страны. Будет рассмотрена возможность включения и Адыгеи в этот процесс в числе регионов-пилотов.