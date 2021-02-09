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Михаил Мишустин побывал в Региональном центре для одаренных детей «Полярис-Адыгея»

Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея»

Проект был осуществлен в 2019 году в рамках реализации стратегических инициатив, предложенных Президентом России Владимиром Путиным в области образования.

Глава республики Мурат Кумпилов пояснил, что Центр создан как структурное подразделение Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ), в которой проходят обучение в очной и дистанционной форме 1600 учащихся из всех муниципалитетов республики.

В ходе знакомства с организацией работы «Полярис-Адыгея» Михаил Мишустин посетил занятия в лабораториях спортивной науки, математики, биохакинга, компьютерного моделирования, виртуальной и дополненной реальности.

Председатель Правительства России пообщался с коллективом Центра, а также ответил на вопросы ребят, касающиеся развития школьной науки, цифровой образовательной среды и т.д. Одного из учеников «Полярис-Адыгея» Михаил Мишустин пригласил на Международный конгресс математиков, который состоится в следующем году в Санкт-Петербурге. Также он пообещал поддержать проект лаборатории биохакинга, где изучаются риски возникновения различных заболеваний.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, участвовавший в мероприятии, в частности отметил, что по всей стране сегодня создаются детские центры, технопарки и IT-клубы, где можно освоить современные технологии. В перспективе – внедрение российской цифровой образовательной платформы для всех школ страны. Будет рассмотрена возможность включения и Адыгеи в этот процесс в числе регионов-пилотов.

В ходе общения с Главой республики Михаил Мишустин отметил высокий уровень образовательного учреждения.

«Мне кажется, что «Полярис-Адыгея» – это пример наилучшей организации процесса просвещения в России. Ребята все замечательные, столько чемпионов, даже победитель Кавказской математической олимпиады есть. Хочу поблагодарить Вас за эту работу. Если честно, меня поразили ваши молодые ребята, которые и олимпиады выигрывают, замечательными вещами занимаются – дизайном, мультфильмами, математикой. Особенно приятно это видеть в День российской науки», - подчеркнул Михаил Мишустин.

«Мы стараемся поддерживать тех, кто имеет желание работать и приносить пользу, созидать на благо общества, создавать что-то полезное на долгие годы вперед», - сказал Мурат Кумпилов.

Напомним, что Центр «Полярис-Адыгея» располагается на базе инфраструктурных объектов Адыгейского госуниверситета и Майкопского государственного технологического университета. Здесь создано 18 лабораторий, охватывающих различные образовательные и прикладные сферы (спортивной науки, физики, астрофизики, химии, математики, био- и агротехнологий, когнитивных и социальных исследований, компьютерного моделирования, лингвистики, робототехники и т.д.). Кроме того, совместно с Математическим институтом им. В. Стеклова и лабораторией Политехнического музея г. Москвы разработано уникальное обучающее оборудование, необходимое для освоения прикладных аспектов математики. В Центре также есть мобильная версия лаборатории, которую можно активно использовать на выезде, в любой школе республики. Занятия с учащимися проходят в рамках проектных школ. В прошлом году 6 учеников Цента стали победителями Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». Теперь они пройдут обучение по проектной программе Образовательного центра «Сириус».

В завершение знакомства с возможностями «Полярис-Адыгея» Михаил Мишустин поздравил всех с Днём российской науки, пожелал коллективу и учащимся образовательного учреждения новых свершений и интересных проектов.

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