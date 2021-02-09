Директор частного училища в Самаре подозревается в коммерческом подкупе

Руководитель частного профессионального образовательного учреждения в Самаре стала фигурантом уголовного дела. Она подозревается в коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом во вторник сообщает СУ СК по Самарской области.

«По версии следствия, 24 ноября 2020 года подозреваемая незаконно получила от гражданина денежные средства на общую сумму 36,5 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Деньги передавались за выдачу шести гражданам удостоверений по специальностям «слесарь по ремонту автомобилей» и «слесарь по монтажу автомобильного газового оборудования». При этом получатели документов не проходили курс обучения по этим направлениям.

Георгий Портнов