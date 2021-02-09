В Москве прошла церемония вручения Демидовской премии

В Москве состоялась церемония вручения Демидовской премии. Напомним, в этом году мероприятие было перенесено из Екатеринбурга «в связи с высокой значимостью мероприятия в объявленный президентом России Владимиром Путиным Года науки и технологий».

Лауреатами Демидовской премии за 2020 год стали четыре человека:

В номинации «прикладная математика» — Виктор Садовничий, создатель и руководитель известной математической школы, ректор МГУ.

В номинации «металлургия» — Леопольд Леонтьев, главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН.

В номинации» общественные науки» — Анатолий Торкунов, выдающийся российский востоковед, историк и политолог, ректор МГИМО.

В номинации «новые технологии» — Дмитрий Пумпянский, доктор экономических наук, председатель совета директоров ТМК.

«Демидовские премии выдающимся российским ученым – особая гордость для уральцев. Это самая почетная неправительственная награда в научной сфере. Четверых лауреатов премии чествовали в историческом особняке Демидовых, где сейчас располагается президиум Российской академии наук», — написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вручавший премии.

Напомним, самая престижная общенациональная награда в области науки и премия в размере 1 млн руб. присуждается ежегодно по итогам голосования представителей российского научного сообщества. Премия формируется за счет средств бюджета Свердловской области и добровольных пожертвований членов попечительского совета. Президентом научного Демидовского фонда является Евгений Куйвашев.

Впервые Демидовская премия была вручена в Санкт-Петербурге в 1832 году. Одним из ее лауреатов был Дмитрий Менделеев — за издание первого учебника по химии. В 1993 году международный Демидовский фонд возродил вручение Демидовских премий. В числе лауреатов — Николай Семихатов, Олег Чупахин, Геннадий Месяц, Жорес Алферов, Евгений Примаков, Эдуард Россель.