Ремонт трамвайных переездов в Самаре начнется в 2021 году

Чиновники пообещали отремонтировать трамвайный переезд на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальная в Самаре. Работы выполнят в текущем году. Об этом написали представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в «Твиттере».
«Переезд на ул. Врубеля также будет отремонтирован»,– говорится в сообщении.
Указанные участки будут восстановлены в рамках ремонта Московского шоссе. Он начнется в этом году на участке от ул. Мичурина до пр. Кирова.
Ранее жители Самары неоднократно жаловались чиновникам на затрудненное движение на трамвайных переездах. Причиной этого стало неудовлетворительное состояние дороги на указанных участках.