Депутат гордумы подала заявление в суд на мэрию Новосибирска из-за отказа в проведении пикета

Независимый депутат гордумы Новосибирска Светлана Каверзина подала в Центральный районный суд заявление с требованием признать отказ мэрии в согласовании пикета незаконным.

Как рассказала “Ъ-Сибирь” госпожа Каверзина, она подавала в мэрию уведомление на проведение пикета 6 февраля, чтобы «высказать мнение о политических репрессиях в России». В акции, как планировалось, могли принять участие 20 человек.

Мэрия отказала в проведении пикета, указав на постановление губернатора о запрете проведения в период повышенных мер безопасности митингов, шествий и т.д.

«Мы посмотрели постановление губернатора и не нашли там запрета на проведение пикетов. Подали в суд, чтобы признать действия мэрии незаконным. Мы оспариваем этот отказ, несмотря на то, что дата пикета просрочена. Мы считаем, что конституционное право на проведение митингов и пикетов не должно нарушаться»,— отметила она.

По ее словам, подача уведомления о пикете — «пробный шар» перед подготовкой к проведению митинга и шествия памяти политика Бориса Немцова. «Это традиционное мероприятие»,— отметила Светлана Каверзина.

Екатерина Лукашевич