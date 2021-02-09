Фарид Мухаметшин призвал учителей усилить воспитательную работу на фоне протестов

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал учителей усилить воспитательную работу после протестных акций в поддержку Алексея Навального.

«Нужно усилить эту воспитательную работу как с детьми, так и с родителями. Родительское сообщество должно понимать, что есть деструктивные силы... бесконечные митинги, бесконечные диспуты и дебаты... и что очень страшно для нас, к этому подключают детей, учащихся, молодежь — это никогда к добру не приведет»,— сказал господин Мухаметшин на встрече с учителями, которые будут участвовать в проведении в этом году парламентского урока «Татарстан — наш общий дом».

Спикер обратил внимание, что сейчас дети получают «негативную информацию» в том числе через социальные сети. «Ни выборы без вас не проведёшь, ни перепись населения, ни детей не наставишь на путь истинный»,— обратился господин Мухаметшин к педагогам.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"