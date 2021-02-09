Армен Гарслян: «В ближайшее время мы планируем увеличить производство смол»

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян рассказал, как изменится производство смол на предприятии после запуска в эксплуатацию комплекса АКМ:

– Комплекс «Аммиак – карбамид – меламин» позволит усилить наши позиции как производителя синтетических смол.

Собственное производство метанола на сегодня покрывает внутригрупповые потребности. С пуском комплекса АКМ мы начнем производить собственные карбамид и меламин – компоненты, необходимые для производства различных марок смол.

В России меламина производят недостаточно. При этом мы являемся крупным потребителем, используя на двух площадках почти 40 тыс. тонн этого продукта. С вводом в эксплуатацию установок карбамида и меламина свою потребность в этих продуктах мы закроем.

Сегодня на трех площадках группа компаний выпускает 1,1 млн тонн смол. В ближайшее время планируем увеличить их производство еще на 200 тыс. тонн. Потребность в этих объемах есть, в России строят новые производства компании мирового уровня.

16 лет назад мы стали катализатором их прихода в Россию, потому что смолы такого класса ранее в стране не выпускались. По нашим подсчетам, благодаря этому в российскую экономику инвестировано более 12 млрд евро. Это деревообрабатывающие производства, теплоизоляция и многое другое.

Ситуация с пандемией, безусловно, скорректировала сроки возведения комплекса АКМ, но мы делаем все возможное, чтобы в этом году закончить стройку и начать пусконаладочные работы.