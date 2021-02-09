На Ставрополье директора компании подозревают в неуплате налогов на 200 млн рублей

В Михайловске возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Стройподряд». Правоохранители подозревают его в неуплате налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый с марта 2015 по декабрь 2017 года уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль. В итоге сумма задолженности составила более 200 млн руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Стройподряд» было учреждено в 2015 году. Основная деятельность компании — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В 2019 году предприятие было признано банкротом. Конкурсным управляющим назначена Наталья Чотчаева.

Наталья Шинкарева