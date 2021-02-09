ОНФ инициировал расследование экологических преступлений в Бутурлино

Два уголовных дела инициировали эксперты нижегородского ОНФ по фактам экологического ущерба в Бутурлино. Как сообщили в общественной организации, в прошлом году депутатов Госдумы и прокуратуру уведомили о том, что по согласованию с администрацией района ООО «Бутурлинский водоканал» сливает жидкие бытовые отходы на непредназначенные для этого земли и в грунтовые пруды рядом с рекой Кетарша всего в 3 км от Бутурлино. Новые очистные сооружения в райцентре пока не пущены в эксплуатацию, а слив фекалий близ райцентра продолжался многие годы, несмотря на судебные решения о запрете несанкционированного использования прудов и земельных участков.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий по факту незаконного предоставления муниципальными чиновниками земельного участка для слива содержимого выгребных ям. В отношении должностных лиц районного водоканала возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). Расследование ведется в областном СУ СК.

Очистные сооружения в Бутурлино необходимо не только достроить, но и модернизировать, считает активист регионального отделения, заслуженный эколог России Клара Романова. «Если этого не сделать, произойдет загрязнение Пьяны, которая разнесет некачественно очищенные воды за пределы района. Они попадут в Волгу, с чем в последние годы мы усиленно боремся, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». Необходимо немедленно уходить от старой системы сброса жидких бытовых отходов в почву. Что же касается самих районных очистных сооружений, то их необходимо дополнить первичными отстойниками, заменить биофильтры на аэротенки, повысить эффективность механических фильтров, внедрить сорбционные фильтры и выполнить дополнительное обеззараживание ультрафиолетовыми лампами»,— считает Клара Романова.

Иван Сергеев