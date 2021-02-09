Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как работает онлайн-подписка на три модели Genesis.

Если посмотреть в словаре значение слова роскошь, то определениями будут «внешнее великолепие», «пышность», «изобилие в комфорте» и прочие устаревшие значения слова. Хотя давно уже всем известно, что главная роскошь — это позитивные эмоции и время, невосполнимый и потому самый драгоценный ресурс.

Поэтому в контексте премиальных автомобилей роскошь — это не только затянутый кожей салон и сотни лошадей под капотом, но и удобство пользования всем этим богатством.

В июне прошлого года заработал новый сервис онлайн-подписки на автомобили Genesis Mobility. Программа позволяет клиенту почувствовать себя полноправным владельцем автомобиля на протяжении всего срока подписки, который на сегодняшний день составляет один год. На этот период компания берет на себя решение всех насущных вопросов, связанных с классическим автовладением. А это, если вы еще не забыли, когда в последний раз покупали автомобиль: мучительный выбор кредитной программы, оформление страховок, прохождение плановых ТО, замена и хранение шин, а также многие другие хлопоты, отнимающие время и нервы.

А так все предельно просто. Скачиваем в смартфон приложение Genesis Mobility. После одобрения пользователя открывается возможность забронировать и оплатить выбранную модель, повторно отправлять документы не требуется. Ваш автомобиль будет доставлен в шоурум Genesis Lounge на территории «Москва-Сити», откуда его можно будет забрать уже через два дня после оплаты подписки.

На сегодняшний день в подписке доступны три модели Genesis. Это спортивный седан G70. И только что появившиеся на российском рынке бизнес-седан G80 и кроссовер GV80. В разных комплектациях, цветах кузова, с разными двигателями. К слову, у GV80 по подписке доступна и дизельная версия.

Приложение Genesis Mobility доступно в AppStore и Google Play.

И что еще важно. Борта автомобиля не несут на себе никаких стикеров или каких-то иных признаков, что эта машина ваша лишь на то время, которое она вам необходима.