Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 174 человека и четверо скончались

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1938 и 1952 годов рождения и мужчины 1946 и 1968 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 174 новых случая заражения COVID-19. За это же время 173 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 9 февраля, в области выявлено 29747 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 27979 человек выздоровели. 337 больных умерли. В больницах находятся 1223 человека, из них 671 — с установленным диагнозом COVID-19 и 552 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14999 человек. На втором месте Рыбинск — 3577 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1644 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 150 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведен 2801 тест на коронавирус. Карантин установлен для 7747 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов