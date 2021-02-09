Краевые власти решили строить инфекционную больницу за счет бюджета

Правительство Пермского края приняло решение построить новое здание инфекционной больницы за счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Для сокращения сроков строительства будет использован проект повторного применения.

Региональный минстрой провел анализ проектов медучреждений, реализованных на территории РФ, которые можно взять за основу. Достигнута договоренность безвозмездно использовать проект Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани. Приступить к проектным работам планируется во II квартале 2021 года.

Расходы на строительство больницы уже предусмотрены поправками к региональному бюджету, внесенными в заксобрание Прикамья. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году на эти цели предлагается выделить 180,6 млн руб., в 2022-м — 1 млрд руб., в 2023-м — 682 млн руб., в 2024-м — 467 млн руб. Предлагаемые изменения в бюджет будут рассмотрены на февральском пленарном заседании краевого парламента.

Напомним, разместить инфекционную больницу планируется на пустующей территории по ул. Космонавта Леонова, 84, недалеко от Центра профилактики СПИД. Ранее медучреждение предполагалось построить за счет привлеченных средств. Потенциальным инвестором проекта выступала ГК «МедИнвестГрупп». В сентябре прошлого года ГК и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию нескольких проектов по строительству медицинских учреждений. Помимо возведения нового корпуса инфекционной больницы компания планировала заняться строительством онкологического диспансера и хирургического корпуса краевой клинической больницы. К работам на этих объектах также планируется приступить в 2021 году.