За сутки на Кубани скончались 17 человек с диагностированным коронавирусом

К утру 9 февраля в Краснодарском крае зафиксировано 17 новых смертей от коронавируса. По информации регионального оперативного штаба, у всех умерших была выявлена двусторонняя внебольничная пневмония в тяжелой форме, осложненная сопутствующими заболеваниями.

Больше всего пациентов скончалось в медучреждениях Краснодара - семь человек в возрасте от 42 до 64 лет, трое мужчин и четыре женщины, среди них – краснодарцы, жители Динского, Кавказского, Курганинского и Тимашевского районов. Четыре местных жителя умерли в Сочи, среди них – три мужчины и женщина, возраст умерших - от 70 до 75 лет. В Новороссийске скончалось двое местных жителей, женщина (64 года) и мужчина (69 лет), в Анапе – мужчина (75 лет), в Тихорецком районе - женщина (59 лет), в Темрюкском мужчина (82 года) и Курганинском местный житель в возрасте 81 год.

Всего на сегодняшний день в Краснодарском крае зафиксировано 1627 летальных случаев, причиной которых стала коронавирусная инфекция.

Ольга Логинова