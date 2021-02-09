На Дону у гражданина Украины изъяли незадекларированные фермы для майнинга

Сотрудники таможенного поста МАПП Матвеев Курган обнаружили и изъяли у мужчины незадекларированные фермы для майнинга криптовалюты, которые он пытался вывезти из России. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как говорится в сообщении, при таможенном осмотре сотрудники обнаружили в ручной клади гражданина Украины четыре майнинговые фермы. Он заказал их на территории России, получил на почте Матвеева Кургана и планировал вывезти в Украину. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Наталья Шинкарева