В Челябинске прокуратура потребовала убрать ритуальный салон из многоэтажки

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд иск с требованием закрыть ритуальный салон, расположенный на первом этаже жилого дома.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, на соседство похоронного магазина пожаловались в СМИ жильцы дома №89 на улице Братьев Кашириных. В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель занимается реализацией ритуальных товаров в салоне «Ритуал-Сервис» на первом этаже многоэтажки. Однако законодательство запрещает размещение в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов ритуальные салоны. В связи с этим прокуратура Калининского района Челябинска направила заявление в суд.