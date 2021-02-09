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В Челябинске прокуратура потребовала убрать ритуальный салон из многоэтажки

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд иск с требованием закрыть ритуальный салон, расположенный на первом этаже жилого дома.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, на соседство похоронного магазина пожаловались в СМИ жильцы дома №89 на улице Братьев Кашириных. В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель занимается реализацией ритуальных товаров в салоне «Ритуал-Сервис» на первом этаже многоэтажки. Однако законодательство запрещает размещение в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов ритуальные салоны. В связи с этим прокуратура Калининского района Челябинска направила заявление в суд.

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