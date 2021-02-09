Ремонт ДК на площади им. Кирова в Самаре закончат в 2022 году

Подрядчик на 60% отремонтировал стропильную систему кровли во Дворце творчества на площади имени Кирова в Самаре. Кроме того, на 45% выполнена реставрация с устройством нового покрытия кровли. Цоколь здания восстановлен на 38%. Об этом сообщает городская администрация.

«Начаты работы по ремонту и реставрации помещений и лестниц третьего и четвертого этажей. Ведутся подготовительные работы по ремонту инженерных систем здания»,– говорится в сообщении.

Ремонт ДК на площади им. Кирова стартовал осенью минувшего года. Его полностью закончат в следующем году.

Предполагается, что после открытия в здании будут размещаться три больших зала: концертный на 800, театральный на 300 и конференц-зал на 270 мест. При каждом из них будут работать отдельный гардероб, гримерные и буфеты.

Также в обновленном ДК обустроят танцевальные и вокальные классы, кабинеты для декоративно-прикладного искусства и студию звукозаписи. Помимо прочего, на его площадке разместятся зал единоборств, большой спортивный зал для командных соревнований и мобильная библиотека.

Дворец культуры на площади им. Кирова в Самаре является объектом культурного наследия. Вопрос о необходимости его реставрации решается с 2012 года.

В сентябре 2019 года с фасада здания ДК с высоты 1,5 м обрушилась облицовочная мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребенка. Впоследствии он скончался. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В июле минувшего года чиновники провели торги на ремонт и реставрацию здания.

Георгий Портнов