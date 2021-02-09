ФК «Амкар» нашел пять спонсоров

Спонсорскую помощь возрожденному ФК «Амкар» готовы оказать около пяти краевых компаний. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Перми» заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Названия предприятий он не назвал. «Это пермский бизнес, который любит футбол и готов его поддерживать», – добавил глава региона.

Основанный в 1994 году футбольный клуб премьер-лиги «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей в 2018 году. Команда Дмитрия Махонина приняла решение возродить команду: бренд был выкуплен и передан Академии игровых видов спорта Пермского края. Команда будет играть в Профессиональной футбольной лиге.