В Сочи закрыли работавшую без лицензии аптеку

В Адлерском районе Сочи по требованию прокуратуры закрыли аптеку ООО «Ультра Фарм», которая работала без лицензии на фармацевтическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

То, что аптека работает без лицензии, выяснилось в ходе проверки. Для пресечения незаконной деятельности предприятия прокуратура направила иск в суд.

По решению суда аптека была закрыта до получения соответствующей лицензии. Кроме того, на юридическое лицо был наложен штраф в размере 40 тыс. руб., он уже оплачен.

Как писал “Ъ-Кубань”, в сентябре 2020 года три сочинские аптеки закрыли за продажу психотропных препаратов без рецепта.

Виктория Колганова