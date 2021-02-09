В Ростовской области выявили 356 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 356 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатораю Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 127. В Батайске и Таганроге выявлено по 12 случаев, в Новошахтинске и Азовском районе — по 11, в Новочеркасске и Сальском районе — по 10, в Неклиновском районе — восемь, в Гуково, Шахтах, Егорлыкском и Мясниковском районах — по семь, в Белокалитвинском, Зерноградском, Миллеровском и Семикаракорском районах — по шесть, в Донецке, Каменске-Шахтинском, Кагальницком, Морозовском, Тацинском районах — по пять. По четыре новых случая зарегистрировано в Волгодонске, Волгодонском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Тарасовском и Чертковском районах, по три — в Азове, Зверево, Аксайском, Багаевском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Обливском, Октябрьском, Орловском иЦелинском районах, по два — в Верхнедонском, Веселовском, Куйбышевском, Песчанокопском, Пролетарском, Советском, Цимлянском и Шолоховском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 417 человек. Скончались 24 человек.

По состоянию на утро 9 февраля количество инфицированных в области превысило 66,6 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1594. Коэффициент распространения инфекции — 0,97 За весь период пандемии выздоровели более 57 тыс. человек, умерли 2 809 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева