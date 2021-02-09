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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге за сутки выявили 1078 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге —1078. В Ленинградской области COVID-19 подтвержден еще у 203 жителей. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в Петербурге зафиксирован 61 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, а за период с начала пандемии —10183 случая. В настоящее время в городе получают лечение 84146 человек с COVID-19. В Москве, по данным портала «Стоп коронавирус», болеют 78280 жителей.

Добавим, что объемы тестирования в Петербурге снизились. По данным Смольного, за последние сутки были обследованы только 14557 человек.

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