В Петербурге за сутки выявили 1078 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге —1078. В Ленинградской области COVID-19 подтвержден еще у 203 жителей. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в Петербурге зафиксирован 61 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, а за период с начала пандемии —10183 случая. В настоящее время в городе получают лечение 84146 человек с COVID-19. В Москве, по данным портала «Стоп коронавирус», болеют 78280 жителей.

Добавим, что объемы тестирования в Петербурге снизились. По данным Смольного, за последние сутки были обследованы только 14557 человек.