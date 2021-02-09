Прокуратура расследует инцидент с выпавшим из окна дома трехлетним ребенком в Орске

Начата проверка по факту несчастного случая с трехлетней девочкой в Орске. Инцидент произошел днем в минувшее воскресенье в доме на одной из улиц. Об этом во вторник сообщает прокуратура Оренбургской области.

«По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже, в которой она проживала вместе с матерью, братом и сестрой»,– говорится в сообщении.

В результате происшествия девочка получила незначительные травмы. Она была госпитализирована.

В момент инцидент матери ребенка дома не было. О случившемся сообщили в полицию соседи. Надзорное ведомство намерено проверить условия проживания и воспитания детей в указанной квартире. Прокуроры уже установили, что мать состоит на межведомственном профилактическом учете, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Георгий Портнов