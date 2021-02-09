На Ижевском пруду понизят уровень воды

Предпололоводное понижение уровня воды с интервалом 2-3 см в сутки начнется на Ижевском пруду 10 февраля. Сработку планируют завершить к 25 марта на отметке 98 м Балтийской системы, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с понижением воды в водохранилище не исключено образование на поверхности льда Ижевского пруда трещин и провалов. Горожан просят воздержаться от выхода на лед и быть предельно внимательными, не допускать передвижения транспортных средств по поверхности льда, нахождения детей на льду и т.д.»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уровень воды начнут понижать на Воткинском пруду. Процесс также завершат к 25 марта.