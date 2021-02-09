Число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 43 тыс. человек

За сутки в Самарской области были выявлены 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе выздоровели 239 человек, которые ранее переболели COVID-19. Также за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались десять человек, у которых ранее подтвердился коронавирус. Об этом во вторник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом за время пандемии в Самарской области был зафиксирован 43010 фактов заражения коронавирусом. Число умерших, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, достигло 853 человек.

Георгий Портнов