На Ямале подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировали 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Ямал относиться к регионам с наименьшим темпом суточного прироста заболеваемости — 0,2%, следует из данных центра. С начала пандемии в округе выявлено 36 175 случаев COVID-19. Более 33 тыс. пациентов выздоровели, 388 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 019 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 998 216 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 77 598 человек скончались.

Михаил Мананников