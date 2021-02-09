В Тюменской области выявили 125 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще четыре человека скончались.

По данным на 9 февраля, с начала пандемии в регионе зафиксировано 29 426 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 262 человека скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 019 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 998 216 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 77 598 человек скончались.

Михаил Мананников